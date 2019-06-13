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Началась внеочередная сессия Милли Меджлиса

Началась внеочередная сессия Милли Меджлиса
© Report

Проходит первое пленарное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса Азербайджана. 

Как сообщает Report, в повестку заседания, проходящего под председательством Октая Асадова, включено 36 вопросов. 

Это - проекты изменений в законы "О судах и судьях", "О госпошлине", "О банках", "О Центральном банке Азербайджанской Республики", "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц", "О статусе муниципалитетов" и пр., а также в Гражданский, Гражданско-процессуальный, Административный, Административно-процессуальный и Уголовно-процессуальный кодексы.

На заседании также рассмотрят (во втором чтении) законопроект "Об исполнении госбюджета Азербайджанской Республики на 2018 год". 

Заседание продолжится 14 июня.

Пленарные заседания внеочередной сессии запланированы на 28 июня, 9 и 12 июля. 

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