Началась внеочередная сессия Милли Меджлиса

Проходит первое пленарное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса Азербайджана.
Как сообщает Report, в повестку заседания, проходящего под председательством Октая Асадова, включено 36 вопросов.
Это - проекты изменений в законы "О судах и судьях", "О госпошлине", "О банках", "О Центральном банке Азербайджанской Республики", "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц", "О статусе муниципалитетов" и пр., а также в Гражданский, Гражданско-процессуальный, Административный, Административно-процессуальный и Уголовно-процессуальный кодексы.
На заседании также рассмотрят (во втором чтении) законопроект "Об исполнении госбюджета Азербайджанской Республики на 2018 год".
Заседание продолжится 14 июня.
Пленарные заседания внеочередной сессии запланированы на 28 июня, 9 и 12 июля.
İlkin PirəliАвтор новости