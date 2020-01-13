На этой неделе стартует предвыборная агитация кандидатов в депутаты в Милли Меджлис Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Календарном плане основных действий и мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики".

Отмечается, что предвыборная агитация зарегистрированных кандидатов начнется 17 января и продлится до 8:00 8 февраля.

Напомним, что выборы в Милли Меджлис Азербайджана назначены на 9 февраля этого года.