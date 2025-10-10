Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    ММ в первом чтении принял поправки в закон "Об ипотеке"

    Милли Меджлис
    • 10 октября, 2025
    • 16:56
    В Азербайджане держатели ипотеки смогут изменить преимущественное право на погашение ипотечных требований на основании договора.

    Как сообщает Report, соответствующие поправки в закон "Об ипотеке" были вынесены на обсуждение и приняты в первом чтении на сегодняшнем заседании парламента.

    Согласно поправкам, предлагается нотариально заверять соглашение об изменении преимущественного права на погашение ипотечных требований и регистрировать это право в государственном реестре.

    Согласно документу, при изменении преимущественного права на погашение ипотечных требований между держателями ипотеки права будут зарегистрированы в государственном реестре недвижимости и официальном реестре движимого имущества в течение 3 рабочих дней со дня подачи документов.

    Также при изменении преимущественного права на погашение ипотечных требований госпошлину будет уплачивать держатель ипотеки, к которому перешло преимущественное право.

    закон "Об ипотеке" Милли Меджлис поправки в закон
    Milli Məclis "İpoteka haqqında" qanuna dəyişikliyi ilk oxunuşda qəbul edib

