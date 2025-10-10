Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    ММ утвердил в первом чтении отмену ограничений на переизбрание главы Коллегии адвокатов

    Милли Меджлис
    • 10 октября, 2025
    • 16:56
    ММ утвердил в первом чтении отмену ограничений на переизбрание главы Коллегии адвокатов

    Милли Меджлис принял в первом чтении изменения в закон "Об адвокатах и адвокатской деятельности" и три других кодекса в связи с совершенствованием правовых основ деятельности Коллегии адвокатов.

    Как сообщает Report, проекты изменений в упомянутый закон и Гражданский процессуальный, Уголовно-процессуальный кодексы и Кодекс исполнения наказаний были вынесены на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

    Согласно законопроекту, уточняются положения об общих правилах осуществления адвокатской деятельности. В состав органов Коллегии адвокатов добавляются Дисциплинарная комиссия адвокатов и Квалификационная комиссия адвокатов, и определяются их права и обязанности. В то же время Коллегией адвокатов могут быть учреждены региональные структуры, центры юридической помощи и учебные центры.

    В документе подчеркивается, что снимается ограничение на возможность переизбрания председателем Правления Коллегии адвокатов более двух раз подряд, уточняются дисциплинарные взыскания, применяемые в отношении адвокатов.

    Парламентарии проголосовали за принятие проекта закона в первом чтении.

    Милли Меджлис Коллегия адвокатов
    Vəkillər Kollegiyası sədrinin iki dəfədən artıq seçilməsi məhdudiyyətinin ləğvi ilk oxunuşda qəbul edilib

