ММ утвердил в первом чтении отмену ограничений на переизбрание главы Коллегии адвокатов

Милли Меджлис принял в первом чтении изменения в закон "Об адвокатах и адвокатской деятельности" и три других кодекса в связи с совершенствованием правовых основ деятельности Коллегии адвокатов.

Как сообщает Report, проекты изменений в упомянутый закон и Гражданский процессуальный, Уголовно-процессуальный кодексы и Кодекс исполнения наказаний были вынесены на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Согласно законопроекту, уточняются положения об общих правилах осуществления адвокатской деятельности. В состав органов Коллегии адвокатов добавляются Дисциплинарная комиссия адвокатов и Квалификационная комиссия адвокатов, и определяются их права и обязанности. В то же время Коллегией адвокатов могут быть учреждены региональные структуры, центры юридической помощи и учебные центры.

В документе подчеркивается, что снимается ограничение на возможность переизбрания председателем Правления Коллегии адвокатов более двух раз подряд, уточняются дисциплинарные взыскания, применяемые в отношении адвокатов.

Парламентарии проголосовали за принятие проекта закона в первом чтении.