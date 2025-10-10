ММ утвердил в первом чтении обязательную паспортизацию энергоэффективности зданий

Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    Милли Меджлис принял в первом чтении поправки в закон "Об эффективном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности", предусматривающие обязательную паспортизацию энергоэффективности новых, реконструируемых жилых и нежилых зданий.

    Как сообщает Report, решение было принято на сегодняшнем заседании парламента.

    Согласно законопроекту, исключение составляют здания (строения), включенные в список недвижимых памятников истории и культуры мирового, национального и местного значения в соответствии с законом "Об охране памятников истории и культуры", вспомогательные и временные постройки, теплицы и складские помещения, производственные здания, частные жилые дома, строительные объекты, определенные статьями 81.1 и 89.1 (за исключением статьи 89.1.4) Градостроительного и строительного кодекса АР.

    Паспортизация станет обязательной для новых зданий и не будет распространяться на уже эксплуатируемые здания.

