    ММ утвердил в III чтении повышение предельного возраста резерва для прапорщиков и мичман

    Милли Меджлис
    • 09 декабря, 2025
    • 12:32
    Милли Меджлис в третьем чтении утвердил ряд поправок, касающихся более эффективного и долгосрочного использования знаний и навыков специализированных военнослужащих в обороне страны, а также совершенствования правил прохождения действительной военной службы прапорщиками и мичманами и ряда норм.

    Как сообщает Report, поправки в законы "Об утверждении Положения о прохождении военной службы" и "О воинской обязанности и военной службе" обсуждались на сегодняшнем заседании парламента.

    Документ определяет предельный возраст пребывания в резерве для прапорщиков и мичманов первого разряда - 35 лет, второго разряда - 45 лет, третьего разряда - 55 лет.

    Согласно действующему законодательству для всех прапорщиков и мичманов срок пребывания на действительной военной службе в мирное время установлен в 5 лет.

    Учитывая, что военнослужащие, обучавшиеся в средних специальных учебных заведениях (ССуЗы) специального назначения, готовящих военнослужащих, а также в аналогичных средних специальных учебных заведениях зарубежных стран, являются специализированными профессиональными кадрами, законопроект предусматривает 10-летний срок пребывания на действительной военной службе в мирное время для прапорщиков и мичманов, окончивших ССуЗы и аналогичные учебные заведения за рубежом, для более длительного использования их знаний и навыков в обороне страны.

    В соответствии с действующим законодательством в список лиц, которые могут быть приняты на действительную военную службу прапорщиков и мичманов, включены также военнообязанные до 40 лет (кроме офицеров). В проекте поправок уточняется выражение "военнообязанные до 40 лет", оно заменено выражением "прапорщики и мичманы, находящиеся в резерве, не достигшие предельного возраста пребывания на военной службе, солдаты, матросы, сержанты, находящиеся в резерве, до 40 лет".

