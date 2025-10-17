Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум

    ММ утвердил в I чтении повышение предельного возраста резерва для прапорщиков и мичманов

    Милли Меджлис
    • 17 октября, 2025
    • 12:58
    ММ утвердил в I чтении повышение предельного возраста резерва для прапорщиков и мичманов

    Милли Меджлис в первом чтении утвердил ряд поправок, касающихся более эффективного и долгосрочного использования знаний и навыков специализированных военнослужащих в обороне страны, а также совершенствования правил прохождения действительной военной службы прапорщиками и мичманами и ряда норм.

    Как сообщает Report, поправки в законы "Об утверждении Положения о прохождении военной службы" и "О воинской обязанности и военной службе" обсуждались на сегодняшнем заседании парламента.

    Документу определяет предельный возраст пребывания в резерве для прапорщиков и мичманов первого разряда - 35 лет, второго разряда - 45 лет, третьего разряда - 55 лет.

    Отмечается, что проект изменений подготовлен для совершенствования правил прохождения действительной военной службы прапорщиками и мичманами, а также ряда норм.

    Согласно действующему законодательству для всех прапорщиков и мичманов срок пребывания на действительной военной службе в мирное время установлен в 5 лет.

    Учитывая, что военнослужащие, обучавшиеся в средних специальных учебных заведениях (ССуЗы) специального назначения, готовящих военнослужащих, а также в аналогичных средних специальных учебных заведениях зарубежных стран, являются специализированными профессиональными кадрами, законопроект предусматривает десятилетний срок пребывания на действительной военной службе в мирное время для прапорщиков и мичманов, окончивших ССуЗы и аналогичные учебные заведения за рубежом, для более длительного использования их знаний и навыков в обороне страны.

    В соответствии с действующим законодательством в список лиц, которые могут быть приняты на действительную военную службу прапорщиков и мичманов, включены также военнообязанные до 40 лет (кроме офицеров). В проекте предлагается конкретизировать выражение "военнообязанные до 40 лет", заменив его выражением "прапорщики и мичманы, находящиеся в резерве, не достигшие предельного возраста пребывания на военной службе, солдаты, матросы, сержанты, находящиеся в резерве, до 40 лет".

    Милли Меджлис законопроект военнообязанные
    Gizir və miçmanlar üçün ehtiyatda olmağın yaş həddinin artırılması təklifi ilk oxunuşda qəbul edib

    Последние новости

    13:32
    Фото

    В Физули проходят мероприятия по случаю Дня города

    Внутренняя политика
    13:27

    Норио Сайто: Новые обязательства АБР в этом году могут быть ниже прошлогоднего показателя

    Финансы
    13:20

    Посол: Число заявок на британские визы от граждан Азербайджана продолжает расти

    Инфраструктура
    13:18

    В Греции лодка с мигрантами разбилась о скалы: двое погибших

    Другие страны
    13:08

    Baku Steel Company укрепляет вклад в защиту окружающей среды: высажено около 3000 деревьев

    Бизнес
    13:07

    В Казахстане мужчина получил пожизненный срок за изнасилование и убийство девочки

    В регионе
    13:00

    ММ принял в I чтении поправки для приведения законов в соответствие с международными стандартами

    Милли Меджлис
    12:58

    ММ утвердил в I чтении повышение предельного возраста резерва для прапорщиков и мичманов

    Милли Меджлис
    12:56

    В Кыргызстане создадут производство ковролина при поддержке совместного фонда с Азербайджаном

    Бизнес
    Лента новостей