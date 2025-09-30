Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    ММ утвердил в I чтении налоговые льготы для Бакинского судостроительного завода

    Милли Меджлис
    • 30 сентября, 2025
    • 14:06
    ММ утвердил в I чтении налоговые льготы для Бакинского судостроительного завода

    Милли Меджлис в первом чтении утвердил проект поправок в Налоговый кодекс и закон "О таможенном тарифе", который продлевает освобождение "Бакинский судостроительный завод" от уплаты налогов на прибыль, имущество и землю еще на шесть лет.

    Как сообщает Report, документ обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

    В нем отмечается, что БСЗ является одним из крупнейших промышленных предприятий в Каспийском регионе и вносит серьезный вклад в модернизацию морского флота Азербайджана.

    Завод занимается строительством, ремонтом, переоборудованием судов, морских и водных транспортных средств и имеет большое стратегическое значение с точки зрения снижения зависимости страны от импорта в области судоходства, обеспечения устойчивого развития ненефтяного сектора, а также укрепления экспортного потенциала.

    Так как текущие цены на строительные проекты завода формировались с учетом действующих льгот, срок которых вскоре истекает, возникла необходимость продлить налоговые льготы для БСЗ как резидента Гарадагского промышленного парка до 2030 года.

    Поскольку практики продления льгот для резидентов промышленного парка ранее не существовало, законопроект предусматривает внесение новых статей в Налоговый кодекс о продлении освобождения от налогов на прибыль, имущество и землю для БСЗ.

    В случае принятия поправок срок применения льгот и освобождений для завода составит шесть лет - до 31 декабря 2030 года.

    Кроме того, срок освобождения от уплаты таможенных пошлин на импорт товаров для деятельности завода будет продлен на основании изменений в закон "О таможенном тарифе".

    налоговые льготы Милли Меджлис
