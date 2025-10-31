Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Милли Меджлис
    • 31 октября, 2025
    • 12:08
    ММ утвердил поправки в законодательство о деятельности адвокатов

    Милли Меджлис принял в третьем чтении изменения в закон "Об адвокатах и адвокатской деятельности" и три других кодекса в связи с совершенствованием правовых основ деятельности Коллегии адвокатов.

    Как сообщает Report, проекты изменений в упомянутый закон и Гражданский процессуальный, Уголовно-процессуальный кодексы и Кодекс исполнения наказаний были приняты на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

    Согласно законопроекту, уточняются положения об общих правилах осуществления адвокатской деятельности. В состав органов Коллегии адвокатов добавляются Дисциплинарная комиссия адвокатов и Квалификационная комиссия адвокатов, и определяются их права и обязанности. В то же время Коллегией адвокатов могут быть учреждены региональные структуры, центры юридической помощи и учебные центры.

    Снимается ограничение на возможность переизбрания председателем правления Коллегии адвокатов более двух раз подряд, уточняются дисциплинарные взыскания, применяемые в отношении адвокатов.

    Лента новостей