ММ утвердил положение об учете норм госязыка при наименовании территориальных единиц
Милли Меджлис
- 10 октября, 2025
- 12:48
Милли Меджлис одобрил в первом чтении законопроект об учете норм государственного языка при наименовании и изменении наименований территориальных единиц.
Как сообщает Report, соответствующие поправки в закон "О территориальном устройстве и административно-территориальном делении" рассмотрены на сегодняшнем пленарном заседании парламента.
Таким образом, наименования и изменение наименований проспектов, улиц, площадей и других объектов соответствующей территориальной единицы будут осуществляться органами исполнительной власти с учетом мнения населения данной территории и норм государственного языка.
Отметим, что в настоящее время учитывается лишь мнение населения данной территории.
