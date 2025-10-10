Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    ММ утвердил положение об учете норм госязыка при наименовании территориальных единиц

    Милли Меджлис
    • 10 октября, 2025
    • 12:48
    ММ утвердил положение об учете норм госязыка при наименовании территориальных единиц

    Милли Меджлис одобрил в первом чтении законопроект об учете норм государственного языка при наименовании и изменении наименований территориальных единиц.

    Как сообщает Report, соответствующие поправки в закон "О территориальном устройстве и административно-территориальном делении" рассмотрены на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

    Таким образом, наименования и изменение наименований проспектов, улиц, площадей и других объектов соответствующей территориальной единицы будут осуществляться органами исполнительной власти с учетом мнения населения данной территории и норм государственного языка.

    Отметим, что в настоящее время учитывается лишь мнение населения данной территории.

    Милли Меджлис законопроект
    Ərazi vahidlərinə ad verilməsi zamanı dövlət dilinin normalarının nəzərə alınması təsdiqlənib

    Лента новостей