ММ утвердил план законодательной работы на осеннюю сессию
Милли Меджлис
- 30 сентября, 2026
- 12:10
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Милли Меджлис по итогам голосования утвердил план законодательной работы на осеннюю сессию 2026 года.
Как сообщает Report, документ был включен в повестку первого заседания осенней сессии парламента, которое проходит сегодня.
План предусматривает обсуждение законопроектов, входящих в пакет документов по государственному бюджету, а также нового Кодекса государственной службы.
В ходе сессии также планируется рассмотреть новые законопроекты "О поощрении и защите лиц, сообщающих о правонарушениях, связанных с коррупцией", "О бесплатной юридической помощи" и "Об аграрной сфере".
Milli Məclisin payız sessiyasının qanunvericilik işləri planı təsdiqlənib
Azerbaijan parliament approves autumn 2026 legislative work plan
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