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    ММ утвердил план законодательной работы на осеннюю сессию

    Милли Меджлис
    • 30 сентября, 2026
    • 12:10
    ММ утвердил план законодательной работы на осеннюю сессию

    Милли Меджлис по итогам голосования утвердил план законодательной работы на осеннюю сессию 2026 года.

    Как сообщает Report, документ был включен в повестку первого заседания осенней сессии парламента, которое проходит сегодня.

    План предусматривает обсуждение законопроектов, входящих в пакет документов по государственному бюджету, а также нового Кодекса государственной службы.

    В ходе сессии также планируется рассмотреть новые законопроекты "О поощрении и защите лиц, сообщающих о правонарушениях, связанных с коррупцией", "О бесплатной юридической помощи" и "Об аграрной сфере".

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