ММ утвердил план законодательной работы на осеннюю сессию

Милли Меджлис по итогам голосования утвердил план законодательной работы на осеннюю сессию 2026 года.

Как сообщает Report, документ был включен в повестку первого заседания осенней сессии парламента, которое проходит сегодня.

План предусматривает обсуждение законопроектов, входящих в пакет документов по государственному бюджету, а также нового Кодекса государственной службы.

В ходе сессии также планируется рассмотреть новые законопроекты "О поощрении и защите лиц, сообщающих о правонарушениях, связанных с коррупцией", "О бесплатной юридической помощи" и "Об аграрной сфере".