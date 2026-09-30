Milli Məclisin payız sessiyasının qanunvericilik işləri planı təsdiqlənib
Milli Məclis
- 30 sentyabr, 2026
- 12:08
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Milli Məclisin 2026-cı il payız sessiyasının qanunvericilik işləri planı təsdiqlənib.
"Report" xəbər verir ki, iş planı parlamentin payız sessiyasının bugünkü - ilk iclasının gündəliyinə daxil edilib.
Payız sessiyasının iş planına dövlət büdcəsi zərfinə daxil olan qanun layihələrinin və yeni hazırlanan Dövlət Qulluğu Məcəlləsinin müzakirəsi daxil edilib.
Sessiya çərçivəsində həmçinin "Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı məlumat verən şəxslərin həvəsləndirilməsi və müdafiəsi haqqında", "Pulsuz hüquqi yardım haqqında", "Aqrar sahə haqqında" yeni hazırlanan qanun layihələrinin də müzakirəsi nəzərdə tutulub.
İş planının layihəsi müzakirələrdən sonra səsverməyə qoyularaq bir oxunuşda qəbul edilib.
ММ утвердил план законодательной работы на осеннюю сессию
Azerbaijan parliament approves autumn 2026 legislative work plan
Son xəbərlər
05:38
Raytheon Pentaqondan SM-6 raketlərinin tədarükünə dair 24,4 milyard dollarlıq müqavilə alıbDigər ölkələr
05:13
Tramp: İranla münaqişə Konqresə aralıq seçkilərindən əvvəl başa çata bilərDigər ölkələr
04:50
"The Times": Avropa ABŞ-nin dizel ehtiyatları ilə bağlı tələblərinə cavab barədə razılığa gələ bilməyibDigər ölkələr
04:17
"Bild": Almaniya Hamburq limanını NATO hərbi texnikasının daşınması üçün modernləşdirirDigər ölkələr
03:36
Malayziyada "Formula-1" üzrə təxirə salınmış Bəhreyn Qran-prisi başlayırFormula 1
03:02
Tramp: İranın nüvə silahı əldə etməsinə bir neçə həftə qalmışdıDigər ölkələr
02:48
Tramp Avropaya dizel yanacağı ilə bağlı müraciət edə bilərDigər ölkələr
02:06
Bessent Avropanı ehtiyatlardan neft tədarükünü sürətləndirməyə çağırıbDigər ölkələr
01:45