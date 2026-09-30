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    Milli Məclisin payız sessiyasının qanunvericilik işləri planı təsdiqlənib

    Milli Məclis
    • 30 sentyabr, 2026
    • 12:08
    Milli Məclisin payız sessiyasının qanunvericilik işləri planı təsdiqlənib

    Milli Məclisin 2026-cı il payız sessiyasının qanunvericilik işləri planı təsdiqlənib.

    "Report" xəbər verir ki, iş planı parlamentin payız sessiyasının bugünkü - ilk iclasının gündəliyinə daxil edilib.

    Payız sessiyasının iş planına dövlət büdcəsi zərfinə daxil olan qanun layihələrinin və yeni hazırlanan Dövlət Qulluğu Məcəlləsinin müzakirəsi daxil edilib.

    Sessiya çərçivəsində həmçinin "Korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı məlumat verən şəxslərin həvəsləndirilməsi və müdafiəsi haqqında", "Pulsuz hüquqi yardım haqqında", "Aqrar sahə haqqında" yeni hazırlanan qanun layihələrinin də müzakirəsi nəzərdə tutulub.

    İş planının layihəsi müzakirələrdən sonra səsverməyə qoyularaq bir oxunuşda qəbul edilib.

    Payız sessiyası Milli Məclis
    ММ утвердил план законодательной работы на осеннюю сессию
    Azerbaijan parliament approves autumn 2026 legislative work plan
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    MiniBoss

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