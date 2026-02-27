Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    ММ расширил перечень оснований для изъятия земель в государственных целях

    Милли Меджлис
    • 27 февраля, 2026
    • 12:04
    ММ расширил перечень оснований для изъятия земель в государственных целях

    В Азербайджане принято решение о расширении перечня оснований для изъятия земельных участков для государственных нужд.

    Как сообщает Report, соответствующие изменения в Гражданский кодекс и закон "Об изъятии земель для государственных нужд" были обсуждены на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

    Согласно законопроекту, отныне земли будут изыматься также в целях расширения территории морских и воздушных портов (аэропортов), аэродромов и/или строительства новых объектов данного типа.

    Нововведение обусловлено необходимостью реализации требований международных авиационных организаций к аэропортам, совершенствования обеспечения безопасности полетов, создания (расширения) охранных и безопасностных зон вокруг аэропортов, строительства новых взлетно-посадочных полос и расширения существующих, в рамках чего возникает потребность в изъятии земель, находящихся в муниципальной и частной собственности. Вместе с тем отсутствие закрепления указанных целей в законе "Об изъятии земель для государственных нужд" затрудняло регулирование отношений собственности на землю, а также в оперативном осуществлении работ по расширению и строительству.

    Новый закон направлен на обеспечение более гибкого изъятия земельных участков при строительстве и расширении территории аэропортов, а также на оперативное разрешение возникающих в данной сфере споров.

    После обсуждений проект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

    Dövlət ehtiyacları üçün torpağın alınmasına əsas verən halların genişləndirilməsi qəbul edilib

