ММ расширил перечень оснований для изъятия земель в государственных целях

В Азербайджане принято решение о расширении перечня оснований для изъятия земельных участков для государственных нужд.

Как сообщает Report, соответствующие изменения в Гражданский кодекс и закон "Об изъятии земель для государственных нужд" были обсуждены на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, отныне земли будут изыматься также в целях расширения территории морских и воздушных портов (аэропортов), аэродромов и/или строительства новых объектов данного типа.

Нововведение обусловлено необходимостью реализации требований международных авиационных организаций к аэропортам, совершенствования обеспечения безопасности полетов, создания (расширения) охранных и безопасностных зон вокруг аэропортов, строительства новых взлетно-посадочных полос и расширения существующих, в рамках чего возникает потребность в изъятии земель, находящихся в муниципальной и частной собственности. Вместе с тем отсутствие закрепления указанных целей в законе "Об изъятии земель для государственных нужд" затрудняло регулирование отношений собственности на землю, а также в оперативном осуществлении работ по расширению и строительству.

Новый закон направлен на обеспечение более гибкого изъятия земельных участков при строительстве и расширении территории аэропортов, а также на оперативное разрешение возникающих в данной сфере споров.

После обсуждений проект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.