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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    ММ проведет просветительские мероприятия для молодежи на освобожденных территориях

    Милли Меджлис
    • 22 сентября, 2026
    • 15:16
    ММ проведет просветительские мероприятия для молодежи на освобожденных территориях

    Милли Меджлис проведет просветительские мероприятия в области молодежи и спорта на освобожденных от оккупации территориях.

    Как сообщает Report, соответствующий вопрос включен в рабочий план Комитета по делам молодежи и спорта Милли Меджлиса на осеннюю сессию 2026 года.

    В рабочий план также включено проведение встреч с молодежью в высших учебных заведениях и регионах на тему "Общенациональный лидер Гейдар Алиев как основоположник молодежной и спортивной политики Азербайджана".

    Комитет по делам молодежи и спорта в период осенней сессии также планирует проведение просветительского мероприятия на тему "Здоровая молодежь – здоровое будущее" по борьбе с вредными привычками, а также обсуждений, связанных с расширением возможностей молодежи в области науки, инноваций, цифровых технологий и искусственного интеллекта.

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ)
    Milli Məclis azad edilmiş ərazilərdə gənclər və idman sahəsində maarifləndirmə tədbirləri keçirəcək

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