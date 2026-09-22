ММ проведет просветительские мероприятия для молодежи на освобожденных территориях

Милли Меджлис проведет просветительские мероприятия в области молодежи и спорта на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Report, соответствующий вопрос включен в рабочий план Комитета по делам молодежи и спорта Милли Меджлиса на осеннюю сессию 2026 года.

В рабочий план также включено проведение встреч с молодежью в высших учебных заведениях и регионах на тему "Общенациональный лидер Гейдар Алиев как основоположник молодежной и спортивной политики Азербайджана".

Комитет по делам молодежи и спорта в период осенней сессии также планирует проведение просветительского мероприятия на тему "Здоровая молодежь – здоровое будущее" по борьбе с вредными привычками, а также обсуждений, связанных с расширением возможностей молодежи в области науки, инноваций, цифровых технологий и искусственного интеллекта.