    ММ принял в последнем чтении поправки в закон "Об автомобильном транспорте"

    Милли Меджлис
    • 31 октября, 2025
    • 12:17
    ММ принял в последнем чтении поправки в закон Об автомобильном транспорте

    Парламент Азербайджана принял в последнем чтении поправки о создании единого уполномоченного органа для регулирования вопросов, связанных с определением мест остановок пассажирских автобусов.

    Как сообщает Report, соответствующие поправки в закон "Об автомобильном транспорте" приняты на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

    Данная структура также будет регулировать вопросы, связанные с установкой и управлением автобусными остановками в Баку и регионах.

    Согласно действующему законодательству, на территории Баку данным вопросом занимается Агентство наземного транспорта. В других городах и населенных пунктах вопрос регулируют главы местных исполнительных властей.

    В документе отмечается, что передача всех полномочий единому органу поспособствует повышению качества услуг пассажирских перевозок и внесет единый стандарт на территории всей страны.

    Лента новостей