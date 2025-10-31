ММ принял в последнем чтении поправки в закон "Об автомобильном транспорте"

Парламент Азербайджана принял в последнем чтении поправки о создании единого уполномоченного органа для регулирования вопросов, связанных с определением мест остановок пассажирских автобусов.

Как сообщает Report, соответствующие поправки в закон "Об автомобильном транспорте" приняты на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Данная структура также будет регулировать вопросы, связанные с установкой и управлением автобусными остановками в Баку и регионах.

Согласно действующему законодательству, на территории Баку данным вопросом занимается Агентство наземного транспорта. В других городах и населенных пунктах вопрос регулируют главы местных исполнительных властей.

В документе отмечается, что передача всех полномочий единому органу поспособствует повышению качества услуг пассажирских перевозок и внесет единый стандарт на территории всей страны.