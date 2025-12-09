ММ принял в III чтении требование о наличии водительских прав для управления мопедом

Милли Меджлис принял в окончательном чтении требование о наличии водительских прав для управления мопедом.

Как сообщает Report, проект поправок в закон "О дорожном движении" обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Основная цель законопроекта - совершенствование регулирования эксплуатации мопедов, повышение знаний и навыков водителей и, в целом, обеспечение безопасности дорожного движения.

Одним из предлагаемых в документе изменений является введение требования о наличии водительских прав для управления мопедами на территории Азербайджана. Это изменение создаст возможность для получения водителями определенных знаний и навыков, а также повысит безопасность дорожного движения.

Согласно другим предложениям, предусматривается более точное определение понятия мопеда как транспортного средства, а также государственная регистрация и учет мопедов. Также в законопроекте предусматривается отмена ранее существовавшего требования движения мопедов только по крайней правой полосе дороги.

Кроме того, в указанном законопроекте запрещается перевозка груза, выступающего более чем на 0,5 метра за габариты мотоцикла и мопеда по длине или ширине, или мешающего управлению мотоциклом, мопедом.

После обсуждений поправки были поставлены на голосование и приняты в третьем чтении.