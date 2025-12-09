Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    ММ принял в III чтении требование о наличии водительских прав для управления мопедом

    Милли Меджлис
    • 09 декабря, 2025
    • 12:47
    ММ принял в III чтении требование о наличии водительских прав для управления мопедом

    Милли Меджлис принял в окончательном чтении требование о наличии водительских прав для управления мопедом.

    Как сообщает Report, проект поправок в закон "О дорожном движении" обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

    Основная цель законопроекта - совершенствование регулирования эксплуатации мопедов, повышение знаний и навыков водителей и, в целом, обеспечение безопасности дорожного движения.

    Одним из предлагаемых в документе изменений является введение требования о наличии водительских прав для управления мопедами на территории Азербайджана. Это изменение создаст возможность для получения водителями определенных знаний и навыков, а также повысит безопасность дорожного движения.

    Согласно другим предложениям, предусматривается более точное определение понятия мопеда как транспортного средства, а также государственная регистрация и учет мопедов. Также в законопроекте предусматривается отмена ранее существовавшего требования движения мопедов только по крайней правой полосе дороги.

    Кроме того, в указанном законопроекте запрещается перевозка груза, выступающего более чем на 0,5 метра за габариты мотоцикла и мопеда по длине или ширине, или мешающего управлению мотоциклом, мопедом.

    После обсуждений поправки были поставлены на голосование и приняты в третьем чтении.

    управление мопедом водительские права Милли Меджлис поправки закон "О дорожном движении"
    Moped idarə edənlərdən sürücülük vəsiqəsi tələbi son oxunuşda qəbul edilib
    Elvis

    Последние новости

    13:00

    Токаев поручил главе Нацбанка Казахстана принять меры для снижения инфляции

    В регионе
    12:59
    Фото
    Видео

    В Зардабе перевернулся автомобиль, один член семьи погиб, шестеро получили травмы

    Происшествия
    12:53

    В Азербайджане началась реализация Программы подготовки Индустрии 4.0

    ИКТ
    12:50

    В ASAN xidmət тестируется система ИИ для обработки звонков

    Внутренняя политика
    12:48

    В Баку и на Абшероне ожидаются ливни и риск подтоплений

    Экология
    12:47

    ММ принял в III чтении требование о наличии водительских прав для управления мопедом

    Милли Меджлис
    12:46

    Главы МИД Ирана и Пакистана договорились о личной встрече в Ашхабаде

    Другие страны
    12:42

    Кыргызстан заинтересован в использовании возможностей азербайджанских спутников

    ИКТ
    12:41

    Азербайджан и США обсудили ускорение проекта TRIPP

    Инфраструктура
    Лента новостей