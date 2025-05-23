ММ принял в I чтении законопроект о расширении административных и вспомогательных должностей госслужбы

ММ принял в I чтении законопроект о расширении административных и вспомогательных должностей госслужбы

Милли Меджлис Азербайджана принял в первом чтении законопроект о расширении первой классификации административных и вспомогательных должностей государственной службы.

Как сообщает Report, на сегодняшнем пленарном заседании парламента обсуждался проект изменений в закон "О государственной службе".

Согласно проекту, в первую классификацию административных и вспомогательных должностей также добавляется должность представителя президента Азербайджана по вопросам климата.

После обсуждений законопроект был поставлен на голосование и принят в первом чтении.

Напомним, что распоряжением президента Ильхама Алиева от 5 февраля 2025 года Мухтар Бабаев был назначен представителем президента Азербайджана по вопросам климата.