    Милли Меджлис
    • 17 октября, 2025
    • 13:00
    ММ принял в I чтении поправки для приведения законов в соответствие с международными стандартами

    Милли Меджлис утвердил в первом чтении законопроект для приведения законодательства в соответствие с международными стандартами в рамках членства в региональных и международных организациях.

    Как сообщает Report, поправки в законы "О защите прав потребителей", "Об охране окружающей среды", "О государственной пошлине", "Об аккредитации в области оценки соответствия" и "О стандартизации" обсуждались на сегодняшнем заседании парламента.

    Ранее национальный орган по аккредитации – Азербайджанский центр аккредитации, находящийся в подчинении Госагентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при президенте, был принят в качестве полноправного члена в Международную организацию по сотрудничеству в области аккредитации лабораторий (ILAC) и Азиатско-Тихоокеанское сотрудничество по аккредитации (APAC).

    Членство в указанных региональных и международных организациях создало необходимость совершенствования законодательства и приведения его в соответствие с международными требованиями. Так, согласно законопроекту, расширяется круг органов по оценке соответствия и обеспечивается включение в их число провайдеров по организации проверки квалификации, органов валидации и верификации, в связи с чем в закон "Об аккредитации в области оценки соответствия" добавляются новые понятия (проверка квалификации, валидация, верификация), а также предлагаются поправки в законы Азербайджанской Республики "О защите прав потребителей", "Об охране окружающей среды", "О государственной пошлине" и "О стандартизации".

