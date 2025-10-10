Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    ММ принял в I чтении изменения в закон "Об автомобильном транспорте"

    Милли Меджлис
    • 10 октября, 2025
    • 15:46
    ММ принял в I чтении изменения в закон Об автомобильном транспорте

    Милли Меджлис утвердил в первом чтении поправки в закон "Об автомобильном транспорте", касающиеся управления автобусными остановками в стране.

    Как сообщает Report, решение было принято на сегодняшнем пленарном заседании.

    Законопроект предлагает определить единый уполномоченный орган, который будет заниматься вопросом определения мест остановок пассажирских автобусов.

    Данная структура также будет регулировать вопросы, связанные с установкой и управлением автобусными остановками в Баку и регионах.

    Согласно действующему законодательству, на территории Баку данным вопросом занимается Агентство наземного транспорта при Министерстве цифрового развития и транспорта. В других городах и населенных пунктах данный вопрос регулируют главы местных исполнительных властей.

    В документе отмечается, что передача всех полномочий единому органу поспособствует повышению качества услуг пассажирских перевозок и внесет единый стандарт на территории всей страны.

