ММ принял в I чтении изменения в Налоговый кодекс и 16 законов

    Милли Меджлис
    • 21 ноября, 2025
    • 13:05
    Милли Меджлис принял в первом чтении поправки в Налоговый кодекс и 16 законов, касающиеся налоговой политики, налогового администрирования и определения налоговых ставок.

    Как сообщает Report, законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс и законы "О статусе депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики", "О социальном страховании", "О государственном обязательном личном страховании военнослужащих", "О государственном обязательном личном страховании работников судебных и правоохранительных органов", "О медицинском страховании" и др. были вынесены на обсуждение на сегодняшнем заседании парламента.

    Согласно статье 2.8 Налогового кодекса, законопроект о внесении изменений, разработанный в рамках проекта государственного бюджета на 2026 год, состоит из 3 блоков и в целом включает 145 изменений по 45 основным статьям.

    В указанной статье Кодекса отмечается, что при возникновении необходимости внесения изменений в Налоговый кодекс в связи с налоговой политикой, налоговым администрированием и определением налоговых ставок в рамках проекта государственного бюджета на следующий год, данные законопроекты и справка о результатах оценки предусмотренных в проектах налоговых освобождений и льгот, проведенной в установленном порядке органом (структурой), определенным соответствующим органом исполнительной власти, представляются соответствующему органу исполнительной власти до 1 мая текущего года, а соответствующим органом исполнительной власти в парламенте - не позднее 15 мая текущего года.

    Основные направления указанного пакета изменений включают поощрение инвестиционного климата и предпринимательской деятельности, снижение налоговой нагрузки на субъекты предпринимательства, регулирование налоговых поступлений и доходов бюджета, совершенствование механизма налогового контроля и борьбу с теневой экономикой.

    Предлагаемые изменения в закон "О социальном страховании" охватывают направления оптимизации нагрузки социального страхования на предпринимателей, субсидирование обязательных государственных социальных страховых взносов, выплачиваемых в Нахчыванской Автономной Республике.

    Проект пакета изменений после обсуждений был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

    Vergi Məcəlləsinə və 16 qanuna dəyişikliklər ilk oxunuşda qəbul edilib

