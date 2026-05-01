ММ принял в I чтении изменение об обеспечении военнослужащих личными жетонами

Милли Меджлис принял в первом чтении изменение об обеспечении военнослужащих личными жетонами.

Как сообщает Report, на сегодняшнем пленарном заседании парламента на обсуждение был вынесен законопроект о внесении изменений в законы "Об утверждении Положения о прохождении военной службы" и "О воинской обязанности и военной службе".

Согласно проекту, военнослужащие будут обеспечиваться личными жетонами государственными органами, в которых проходят службу, а также подведомственными им учреждениями.

В документе отмечено, что, как известно, военнослужащие при исполнении служебных обязанностей сталкиваются с различными рисками. В связи со служебной деятельностью в ходе боевых операций и других чрезвычайных ситуаций могут иметь место случаи их гибели или получения повреждений (ранения, травмы, контузии, приведение в неузнаваемое состояние и т. д.). В таких ситуациях оперативное установление личности военнослужащих и своевременное и правильное оказание им медицинской помощи (особенно с точки зрения наличия информации о группе крови) имеет жизненно важное значение. В этой связи существует необходимость использования военнослужащими широко применяемого в международной практике и доказавшего свою эффективность механизма - способа обеспечения индивидуальной идентификацией.

Для решения этого вопроса предлагается добавить в законодательство понятие "личный жетон" и правила его использования.

Кроме того, предлагается добавление статьи 9.4 в закон "О воинской обязанности и военной службе" с целью совершенствования правового регулирования в области допризывной подготовки. Существует необходимость в установлении единых и системных правил в данной сфере, а также в точном регулировании механизма утверждения этих правил.

В проекте предусматривается определение положения об организации и осуществлении допризывной подготовки молодежи соответствующим органом исполнительной власти.

Отмечено, что данный подход, наряду с повышением гибкости и оперативности в управлении, позволит более четко определить распределение полномочий между соответствующими государственными органами, усилить механизмы ответственности и создать благоприятные условия для повышения качества допризывной подготовки.

Законопроект после обсуждений был вынесен на голосование и принят в первом чтении.