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    Милли Меджлис принял обращение по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира

    © Report

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ На сегодняшнем последнем пленарном заседании осенней сессии Милли Меджлиса (ММ) принято обращение по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира. 

    Как сообщает Report, обращение зачитала вице-спикер ММ Бахар Мурадова

    В документе отмечается важность национального единства азербайджанцев мира. 

    В обращении говорится: "Карабах отзывается болью в сердце каждого азербайджанца. Если азербайджанцы всего мира приумножат свои усилия, они смогут еще больше приблизить решение этой проблемы. Еще одна из задач наших соотечественников заключается в интеграции в общественно-политическую жизнь страны, где они проживают, сохранении нашего языка, традиций и защите наших национальных прав. 

    Дорогие соотечественники! Мы призываем вас к единству во имя реализации наших общенациональных целей и защиты интересов нашего народа".

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