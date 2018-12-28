Милли Меджлис принял обращение по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира

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Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ На сегодняшнем последнем пленарном заседании осенней сессии Милли Меджлиса (ММ) принято обращение по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира.

Как сообщает Report, обращение зачитала вице-спикер ММ Бахар Мурадова.

В документе отмечается важность национального единства азербайджанцев мира.

В обращении говорится: "Карабах отзывается болью в сердце каждого азербайджанца. Если азербайджанцы всего мира приумножат свои усилия, они смогут еще больше приблизить решение этой проблемы. Еще одна из задач наших соотечественников заключается в интеграции в общественно-политическую жизнь страны, где они проживают, сохранении нашего языка, традиций и защите наших национальных прав.

Дорогие соотечественники! Мы призываем вас к единству во имя реализации наших общенациональных целей и защиты интересов нашего народа".