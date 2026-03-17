ММ принял изменение в порядке предоставления копии протокола водителям

Милли Меджлис принял изменение в порядке вручения копии протокола сотрудникам дорожной полиции за нарушение правил остановки, стоянки и парковки: бумажный экземпляр больше не будут оставлять на лобовом стекле автомобиля.

Как сообщает Report, поправки к Закону "О дорожном движении" обсуждены и приняты в одном чтении на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Согласно изменениям, отменяется требование о размещении на переднем стекле транспортного средства копии постановления по делу об административном правонарушении, оформленного в порядке, предусмотренном Кодексом об административных проступках, за нарушение правил остановки, стоянки или парковки.