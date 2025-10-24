ММ одобрил в последнем чтении налоговые льготы для Бакинского судостроительного завода

ООО "Бакинский судостроительный завод" (БСЗ), резидент Гарадагского промышленного парка, будет освобожден от налогов на прибыль, имущество и землю еще на 6 лет.

Как сообщает Report, это отражено в поправках в Налоговый кодекс и закон "О таможенном тарифе".

Документ был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса в третьем чтении.

В нем отмечалось, что БСЗ является одним из крупнейших промышленных предприятий в Каспийском регионе и вносит серьезный вклад в модернизацию морского флота Азербайджана.

Завод занимается строительством, ремонтом, переоборудованием судов, морских и водных транспортных средств и имеет большое стратегическое значение с точки зрения снижения зависимости страны от импорта в области судоходства, обеспечения устойчивого развития ненефтяного сектора, а также укрепления экспортного потенциала.

Так как текущие цены на строительные проекты завода формировались с учетом действующих льгот, срок которых вскоре истекает, возникла необходимость продлить налоговые льготы для ООО "Бакинский судостроительный завод" как резидента Гарадагского промышленного парка до 2030 года.

Законопроект предусматривает внесение новых статей в Налоговый кодекс о продлении освобождения от налогов на прибыль, имущество и землю для БСЗ.

Срок применения льгот и освобождений для завода составит шесть лет - до 31 декабря 2030 года.

Кроме того, срок освобождения от уплаты таможенных пошлин на импорт товаров для деятельности завода будет продлен на основании изменений в закон "О таможенном тарифе".