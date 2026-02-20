ММ одобрил в I чтении штрафы за использование, импорт, экспорт, производство и продажу вейпов

Милли Меджлис принял в первом чтении поправки, предусматривающие штрафы за использование, ввоз и вывоз, производство, оптовую и розничную продажу, а также хранение электронных сигарет и их компонентов с целью сбыта.

Как сообщает Report, соответствующие поправки в Кодекс об административных проступках были вынесены на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

В документе подчеркивается, что за курение электронных сигарет в запрещенных местах, на улицах и в других общественных местах будет применяться штраф в размере 30 манатов.

Согласно проекту, за использование, ввоз и вывоз, производство, оптовую и розничную продажу, а также хранение электронных сигарет и их компонентов с целью сбыта предусмотрены конфискация предмета правонарушения и наложение административного штрафа. Для физических лиц штраф составит от 350 до 500 манатов, для должностных - от 1 650 до 2 200 манатов, для юридических - от 4 000 до 5 000 манатов.

В случае принятия поправок их вступление в силу намечено на 1 апреля.

После обсуждений проект был поставлен на голосование и принят в первом чтении.