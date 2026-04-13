ММ обсудит соглашение между Азербайджаном и Центром чистой энергии ОЭС

В Милли Меджлисе обсудят соглашение между Азербайджаном и Центром чистой энергии Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как сообщает Report, в парламент поступил законопроект об утверждении Соглашения между правительством Азербайджана и Центром чистой энергии ОЭС.

Документ будет вынесен на обсуждение на заседании парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям, которое состоится 14 апреля.