Миноочистительная техника в Азербайджане получила особый правовой статус

Парламент Азербайджана в окончательном чтении одобрил поправки в законы "О деятельности по разминированию" и "О дорожном движении", согласно которым специальные транспортные средства, используемые в операциях по разминированию, будут считаться оперативным

Парламент Азербайджана в окончательном чтении принял закон "О разминировании" и поправки в закон "О дорожном движении", согласно которым специальные транспортные средства, используемые в операциях по разминированию, будут считаться оперативными транспортными средствами.

Как сообщает Report, решение было принято на сегодняшнем заседании парламента.

Таким образом, отныне специальные транспортные средства, используемые уполномоченным органом для выполнения срочных и неотложных мер в операциях по разминированию, а также для транспортировки взрывчатых веществ, будут считаться оперативными транспортными средствами.

В настоящее время в список оперативных транспортных средств входят автомобили, предназначенные для выполнения функциональных задач пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи, аварийно-спасательных подразделений, военной автомобильной инспекции и органов фельдъегерской связи, инкассации денежных поступлений и перевозки ценных грузов, охраны высших должностных лиц Азербайджана, а также автомобили, принадлежащие национальному оператору и используемые для перевозки почты.