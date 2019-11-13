Министр труда Азербайджана ответил на предложения относительно детских пособий

Министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев прокомментировал предложения депутатов относительно детских пособий.

Как сообщает Report, выступая на пленарном заседании Милли Меджлиса, министр напомнил, что сегодня в Азербайджане около 600 тыс. детей выплачиваются различные пособия.

Министр отметил для детей с ограниченными физическими возможностями предусмотрено пособие в размере 150 манатов и для их родителей или опекунов - 200 манатов: "Если мы применим это пособие ко всем детям, то в стране сейчас 2 миллиона 700 тысяч детей в возрасте до 18 лет. Предположим, что им будет выплачиваться пособие по 100 манатов, что составит 3,3 миллиарда манатов. Ведь это программы не на год и на два, они минимум на 5, 10 лет. Для этого в целом потребуется израсходовать 18-35 миллиардов. Примите во внимание, что размер минимальной пенсии в стране увеличился на 72%, минимальная заработная плата удвоилась, также пособия и пенсии 600 тыс. человек".

По словам министра вместо всеохватывающей программы, эти же средства направляются на важные социальные программы, адресную помощь. Поэтому правительство выбрало данное направление и продолжится в будущем.