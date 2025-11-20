Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Министр: Социальные выплаты населению в Азербайджане в 2026 году вырастут на 788 млн манатов

    Милли Меджлис
    • 20 ноября, 2025
    • 17:16
    Социальные выплаты населению в виде трудовых пенсий и пособий в 2026 году в Азербайджане прогнозируются в размере 8 млрд 196 млн манатов.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год" в Милли Меджлисе.

    По словам министра, доля этих выплат в общем объеме расходов Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) в 2026 году составит 96,6%. Этот показатель на 1 млрд 534 млн манатов больше по сравнению с 2024 годом и на 788 млн манатов больше по сравнению с 2025 годом.

    "Из этой суммы 7 млрд 993 млн манатов придутся на выплаты трудовых пенсий, а 203,6 млн манатов - на пособия, выплачиваемые за счет средств социального страхования", - сказал Алиев.

    Министр отметил, что объем средств, предусмотренных на финансирование трудовых пенсий в 2026 году, будет на 10,9% выше по сравнению с утвержденными расходами на 2025 год

    "81,2% от этой суммы или 635,6 млн манатов приходится на расходы по индексации, а остальная часть - на финансирование сумм вновь назначаемых и перерасчитываемых пенсий", - добавил он.

    Министр также напомнил, что согласно прогнозным показателям, индексация на 2026 год ожидается на уровне примерно 9,2%, средний размер пенсии также увеличится на 9,2%, достигнув 590 манатов, а размер пенсии по возрасту достигнет 629 манатов.

    Доходы ГФСЗ на 2026 год предусмотрены в размере 8 млрд 323 млн манатов, расходы - 8 млрд 483 млн манатов.

