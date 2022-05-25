Министр: Политика закладывания в бюджете низкой цены на нефть будет продолжена

"Последние два года были тяжелыми с точки зрения прогнозирования".

"Последние два года были тяжелыми с точки зрения прогнозирования".

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов в ходе обсуждения законопроекта "Об исполнении государственного бюджета на 2021 год" на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"В частности, в 2021 году произошли некоторые процессы. Имелся дисбаланс между спросом и предложением. Проблема нынешнего продовольственного кризиса также началась в прошлом году", - отметил министр.

По его словам, никто не может точно прогнозировать цену нефти на мировом рынке: "В прошлом году цена была выше того, что мы предполагали. Мы же смогли застраховать себя, заложив в бюджете низкую цену. Такая политика будет продолжена и в дальнейшем".

"Из-за пандемии коронавируса (COVID-19) в 2020 году нам пришлось изменить многие наши прогнозы. Рост ВВП Азербайджана на 2021 год прогнозировался на уровне 3,4%, однако он вырос на 5,6%", - добавил С.Шарифов.