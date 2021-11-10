Министр: Госпошлины на сельскохозяйственную и продовольственную продукцию не повышались

Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов назвал беспочвенной информацию о повышении госпошлин на сельскохозяйственную и продовольственную продукцию.

Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов назвал беспочвенной информацию о повышении госпошлин на сельскохозяйственную и продовольственную продукцию.

Как сообщает Report, об этом министр сказал во время выступления на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству при обсуждении документов, входящих в пакет государственного бюджета на следующий год.

Глава Минфина отметил, что госпошлины не повышены: "Повышения государственных пошлин, которое могло бы сказаться на ценах на продукты питания, нет. Это беспочвенные выдумки".