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Министр: Госпошлины на сельскохозяйственную и продовольственную продукцию не повышались

Министр: Госпошлины на сельскохозяйственную и продовольственную продукцию не повышались Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов назвал беспочвенной информацию о повышении госпошлин на сельскохозяйственную и продовольственную продукцию.
Милли Меджлис
10 ноября 2021 г. 15:46
Министр: Госпошлины на сельскохозяйственную и продовольственную продукцию не повышались
Самир Шарифов
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Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов назвал беспочвенной информацию о повышении госпошлин на сельскохозяйственную и продовольственную продукцию.

Как сообщает Report, об этом министр сказал во время выступления на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству при обсуждении документов, входящих в пакет государственного бюджета на следующий год.

Глава Минфина отметил, что госпошлины не повышены: "Повышения государственных пошлин, которое могло бы сказаться на ценах на продукты питания, нет. Это беспочвенные выдумки".

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Версия на английском языке Samir Sharifov: "There is no increase in duty for any food product"
Версия на азербайджанском языке Samir Şərifov: "Heç bir ərzaq məhsulunun rüsumunda bir qəpik də olsun, artım yoxdur"

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