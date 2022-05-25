О нас

Министр: На борьбу с пандемией потрачено 807 млн манатов

Министр: На борьбу с пандемией потрачено 807 млн манатов "На борьбу с последней пандемией коронавируса было потрачено 807 млн манатов".
Милли Меджлис
25 мая 2022 г. 12:04
Министр: На борьбу с пандемией потрачено 807 млн манатов

"На борьбу с пандемией коронавируса было потрачено 807 млн манатов".

Как сообщает Report, об этом заявил на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству министр финансов Самир Шарифов в ходе обсуждения проекта закона "Об исполнении государственного бюджета на 2021 год".

По его словам, в прошлом году на борьбу с пандемией был выделен 261 млн, но этой суммы оказалось недостаточно: "Кроме того, на борьбу с пандемией было выделено 266 млн манатов из Резервного фонда госбюджета и 280 млн манатов из Фонда обязательного медицинского страхования. Выделенные средства в основном были потрачены на закупку вакцин и соответствующего медицинского оборудования, специальные выплаты врачам, волонтерам и другие медицинские расходы".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Nazir: “Ötən il pandemiya ilə mübarizəyə 807 milyon manat xərclənib”

Другие новости из категории

Министр: В Азербайджане существует высокий спрос на ипотечные кредиты
Министр: В Азербайджане существует высокий спрос на ипотечные кредиты
25 мая 2022 г. 12:21
Обнародованы средства, потраченные в прошлом году на разминирование освобожденных территорий
Обнародованы средства, потраченные в прошлом году на разминирование освобожденных территорий
25 мая 2022 г. 12:07
В прошлом году политическим партиям и СМИ было выделено более 60 млн манатов
В прошлом году политическим партиям и СМИ было выделено более 60 млн манатов
25 мая 2022 г. 12:02
Самир Шарифов: Финансовое положение Азербайджана улучшилось
Самир Шарифов: Финансовое положение Азербайджана улучшилось
25 мая 2022 г. 11:40
В Милли Меджлисе обсуждается законопроект Об исполнении госбюджета на 2021 год
В Милли Меджлисе обсуждается законопроект "Об исполнении госбюджета на 2021 год"
25 мая 2022 г. 11:00
В повестку пленарного заседания Милли Меджлиса включены 17 вопросов
В повестку пленарного заседания Милли Меджлиса включены 17 вопросов
24 мая 2022 г. 19:06
Завтра в Милли Меджлисе обсудят законопроект об исполнении госбюджета
Завтра в Милли Меджлисе обсудят законопроект об исполнении госбюджета
24 мая 2022 г. 16:05
Сахиба Гафарова: Армения должна демонстрировать конструктивный подход
ФотоСахиба Гафарова: Армения должна демонстрировать конструктивный подход
23 мая 2022 г. 19:51
Увеличивается срок, который будет учитываться при назначении трудовой пенсии по случаю потери кормильца
Увеличивается срок, который будет учитываться при назначении трудовой пенсии по случаю потери кормильца
23 мая 2022 г. 18:05
Определяется порядок ведения индивидуального учета военнослужащих в системе соцстрахования
Определяется порядок ведения индивидуального учета военнослужащих в системе соцстрахования
23 мая 2022 г. 17:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi