Министр: На борьбу с пандемией потрачено 807 млн манатов

"На борьбу с последней пандемией коронавируса было потрачено 807 млн манатов".

"На борьбу с пандемией коронавируса было потрачено 807 млн манатов".

Как сообщает Report, об этом заявил на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству министр финансов Самир Шарифов в ходе обсуждения проекта закона "Об исполнении государственного бюджета на 2021 год".

По его словам, в прошлом году на борьбу с пандемией был выделен 261 млн, но этой суммы оказалось недостаточно: "Кроме того, на борьбу с пандемией было выделено 266 млн манатов из Резервного фонда госбюджета и 280 млн манатов из Фонда обязательного медицинского страхования. Выделенные средства в основном были потрачены на закупку вакцин и соответствующего медицинского оборудования, специальные выплаты врачам, волонтерам и другие медицинские расходы".