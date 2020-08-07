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Милли Меджлис завершит работу сегодня

Милли Меджлис завершит работу сегодня 31 июля председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова подписала распоряжение о созыве внеочередной сессии парламента
Милли Меджлис
7 августа 2020 г. 09:29
Милли Меджлис завершит работу сегодня

Сегодня состоится последнее пленарное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку сегодняшнего заседания включены 6 вопросов.

На заседании будут обсуждены законопроекты о внесении изменений в законы "О бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год", "О бюджете соответствующего органа (структуры) исполнительной власти, осуществляющего социальное обеспечение и защиту, на 2020 год", "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2020 год", "О занятости", "О страховании от безработицы", "Об административных правонарушениях" в третьем чтении.

Отметим, что 31 июля председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова подписала распоряжение о созыве внеочередной сессии парламента. В рамках внеочередной сессии, начавшейся 4 августа, состоялись два заседания законодательного органа (5 и 6 августа).

 

 

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Milli Məclisin növbədənkənar sessiyası başa çatır

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