Милли Меджлис завершит работу сегодня

31 июля председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова подписала распоряжение о созыве внеочередной сессии парламента

Сегодня состоится последнее пленарное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку сегодняшнего заседания включены 6 вопросов.

На заседании будут обсуждены законопроекты о внесении изменений в законы "О бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год", "О бюджете соответствующего органа (структуры) исполнительной власти, осуществляющего социальное обеспечение и защиту, на 2020 год", "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2020 год", "О занятости", "О страховании от безработицы", "Об административных правонарушениях" в третьем чтении.

Отметим, что 31 июля председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова подписала распоряжение о созыве внеочередной сессии парламента. В рамках внеочередной сессии, начавшейся 4 августа, состоялись два заседания законодательного органа (5 и 6 августа).