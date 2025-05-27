Милли Меджлис завершает весеннюю сессию 30 мая

Милли Меджлис завершает весеннюю сессию 30 мая

30 мая состоится заключительное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку дня включены 10 вопросов.

Первым пунктом значится отчет органа исполнительной власти, осуществляющего контроль за обеспечением гендерного равенства, о его деятельности в 2024 году.

Депутатам также предстоит рассмотреть в третьем чтении проект Конституционного закона о внесении изменений в Конституционный закон "О дополнительных гарантиях права Милли Меджлиса решать вопрос о доверии Кабинету Министров".

На повестке дня и ратификация Соглашения между правительствами Азербайджана и Китая о взаимном освобождении от виз граждан, имеющих общегражданские паспорта. Кроме того, парламентарии рассмотрят во втором чтении ряд поправок в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Административный кодексы, а также в законы об охране здоровья населения, частной медицинской деятельности, лекарственных средствах, паспортах и госслужбе.

Наконец, в первом чтении будут обсуждаться поправки в Налоговый кодекс и ряд законов, касающихся деятельности муниципалитетов.