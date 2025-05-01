Милли Меджлис утвердил учреждение юбилейной медали к 20-летию МЧС

11:31Милли Меджлис утвердил учреждение юбилейной медали к 20-летию МЧС

Милли Меджлис утвердил учреждение юбилейной медали к 20-летию МЧС.

Как сообщает Report, законопроект был вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

парламентарии приняли одним чтением поправки в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" об учреждении юбилейной медали "20-летие Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики (2005-2025)".

Юбилейной медалью будут награждаться лица, имеющие особые заслуги в организации, развитии и укреплении деятельности органов по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, а также активно участвующие в организации гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и осуществлении мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.