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Милли Меджлис утвердил учреждение юбилейной медали к 20-летию МЧС

Милли Меджлис утвердил учреждение юбилейной медали к 20-летию МЧС 11:31Милли Меджлис утвердил учреждение юбилейной медали к 20-летию МЧС
Милли Меджлис
1 мая 2025 г. 11:42
Милли Меджлис утвердил учреждение юбилейной медали к 20-летию МЧС

Милли Меджлис утвердил учреждение юбилейной медали к 20-летию МЧС.

Как сообщает Report, законопроект был вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

парламентарии приняли одним чтением поправки в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" об учреждении юбилейной медали "20-летие Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики (2005-2025)".

Юбилейной медалью будут награждаться лица, имеющие особые заслуги в организации, развитии и укреплении деятельности органов по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, а также активно участвующие в организации гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и осуществлении мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

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Версия на азербайджанском языке Parlament FHN-in 20 illik yubiley medalının təsis olunmasını təsdiqləyib

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