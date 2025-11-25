ММ утвердил соглашение с Молдовой об обмене и защите конфиденциальной информации

Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Милли Меджлис
    • 25 ноября, 2025
    • 12:15
    Милли Меджлис утвердил соглашение между правительствами Азербайджана и Молдовы об обмене и взаимной защите конфиденциальной информации.

    Как сообщает Report, документ обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

    Комментируя документ, председатель парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Арзу Нагиев отметил, что цель соглашения - обеспечить защиту передаваемой между сторонами конфиденциальной информации, ее сохранность, целостность и безопасность.

    По его словам, стороны берут на себя обязательство использовать такие данные только в указанных целях и не передавать их третьим лицам без письменного согласия отправляющей стороны. "Соглашение заключено 19 сентября 2025 года в Баку руководителями соответствующих структур. Уполномоченными органами определены Государственная служба безопасности для Азербайджана и Служба информации и безопасности для Молдовы. Документ заключен на неопределенный срок", - уточнил он.

    После обсуждений парламент поставил законопроект на голосование и принял его в первом чтении.

    Milli Məclis Azərbaycanla Moldova arasında məxfi məlumat mübadiləsinə dair sazişi təsdiqləyib

    Лента новостей