Милли Меджлис утвердил переименование села Гушчубаба Ходжалы в Бахарлы

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса был вынесен на обсуждение законопроект "О переименовании села Гушчубаба Ходжалинского района Азербайджанской Республики в село в Бахарлы".
Как передает Report, о законопроекте сообщил председатель комитета ММ по региональным вопросам Сиявуш Новрузов.
Он сказал, что проект был отправлен в Милли Меджлис по законодательной инициативе президента Ильхама Алиева.
После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят.
Милли Меджлис утвердил переименование села Гушчубаба Ходжалы в БахарлыМилли Меджлис утвердил переименование села Гушчубаба Ходжалы в Бахарлы Проект был отправлен в Милли Меджлис по законодательной инициативе президента Ильхама Алиева
Милли Меджлис
20 ноября 2020 г. 13:11
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На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса был вынесен на обсуждение законопроект "О переименовании села Гушчубаба Ходжалинского района Азербайджанской Республики в село в Бахарлы".
Версия на английском языке Milli Majlis approves renaming of Khojaly's Gushchubaba village as Baharli
Версия на азербайджанском языке Milli Məclis Xocalının Quşçubaba kəndinin Baharlı adlandırılmasını təsdiqlədi