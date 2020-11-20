Милли Меджлис утвердил переименование села Гушчубаба Ходжалы в Бахарлы

Проект был отправлен в Милли Меджлис по законодательной инициативе президента Ильхама Алиева

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса был вынесен на обсуждение законопроект "О переименовании села Гушчубаба Ходжалинского района Азербайджанской Республики в село в Бахарлы".

Как передает Report, о законопроекте сообщил председатель комитета ММ по региональным вопросам Сиявуш Новрузов.

Он сказал, что проект был отправлен в Милли Меджлис по законодательной инициативе президента Ильхама Алиева.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят.