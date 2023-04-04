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Милли Меджлис утвердил отмену двойного налогообложения между Азербайджаном и Японией

Милли Меджлис утвердил отмену двойного налогообложения между Азербайджаном и Японией Двойное налогообложение между Азербайджаном и Японией в отношении подоходного налога отменяется.
Милли Меджлис
4 апреля 2023 г. 13:31
Милли Меджлис утвердил отмену двойного налогообложения между Азербайджаном и Японией

Отменяется двойное налогообложение между Азербайджаном и Японией в отношении подоходного налога.

Как сообщает Report, на сегодняшнем пленарном заседании парламента предложены поправки к законопроекту об утверждении Конвенции "Об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении подоходных налогов между Азербайджанской Республикой и Японией".

Проект поправок был вынесен на голосование и принят.

Напомним, что в прошлом году между двумя странами была подписана Конвенция об отмене двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы. С азербайджанской стороны документ подписал министр экономики Микаил Джаббаров, а с японской - посол Вада Джуничи.

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