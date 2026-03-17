Милли Меджлис утвердил изменения в положение об Исполкоме СНГ
- 17 марта, 2026
- 11:45
Милли Меджлис Азербайджана принял в одном чтении протокол о внесении изменений в положение об Исполнительном комитете СНГ с учетом специальной оговорки.
Как сообщает Report, соответствующий законопроект был вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании парламента.
Согласно оговорке, документ утвержден с исключением полномочий Генерального секретаря по координации деятельности отраслевых органов сотрудничества СНГ в вопросах политического взаимодействия и сотрудничества с государствами и другими международными межправительственными организациями.
