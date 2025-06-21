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Милли Меджлис утвердил документ, обеспечивающий права всех наследников

Милли Меджлис утвердил документ, обеспечивающий права всех наследников Милли Меджлис утвердил документ, обеспечивающий права всех наследников
Милли Меджлис
21 июня 2025 г. 11:21
Милли Меджлис утвердил документ, обеспечивающий права всех наследников

В Азербайджане при оформлении свидетельства о наследстве будут учитываться права всех наследников, в том числе тех, кто не подал заявление на его получение.

Как сообщает Report, соответствующие поправки в Земельный, Гражданский процессуальный и Гражданский кодексы, а также в законы "О нотариате" и "Об исполнении" утверждены в третьем чтении на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

С поправками нотариус при выдаче свидетельства наследнику, который обратился за оформлением наследства, обязан определить и указать доли всех сонаследников, даже если они не подали заявление.

Эти сведения, включая информацию о наследниках и их долях (в соответствии со статьей 1325.2 Гражданского кодекса), уполномоченными органами будут внесены в реестры недвижимого и движимого имущества.

Каждый сонаследник сможет впоследствии получить отдельное свидетельство на свою долю, определенную законом.

В законопроекте также отмечается, что сонаследники, предусмотренные статьей 1325.2 Гражданского кодекса, имеют право распоряжаться своими долями. Эти лица могут распоряжаться своей долей на основании нотариально заверенного договора до получения свидетельства о наследстве.

Доля наследника, получившего свою долю наследства на основании договора о распоряжении долями между сонаследниками, увеличивается соответственно пропорции полученной доли, и в свидетельстве о наследстве указывается его окончательная доля.

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