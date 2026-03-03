Милли Меджлис упразднил полномочия Кабмина по контролю за экспортом оружия

Милли Меджлис одобрил законодательные изменения, предусматривающие упразднение полномочий Кабинета министров в части организации контроля за экспортом вооружений и стратегических материалов.

Как передает Report, в рамках данного вопроса на сегодняшнем пленарном заседании парламента были рассмотрены проекты поправок в Трудовой кодекс и Кодекс об исполнении наказаний, а также в законы "Об обороне", "О ветеранах", "Об утверждении Устава гарнизонной и караульной служб Вооруженных сил Азербайджанской Республики", "Об утверждении положений о воинской службе", "О полиции", "Об утверждении Положения о применении Закона Азербайджанской Республики "О регистрации по месту жительства и по месту пребывания" и "О физической культуре и спорте".

Согласно проекту, документ предусматривает внесение соответствующих корректировок в указанные законы с целью совершенствования правовой базы и приведения ее в соответствие с действующей структурой госуправления.