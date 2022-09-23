Милли Меджлис ратифицирует соглашение между Азербайджаном и Узбекистаном

Милли Меджлис ратифицирует еще одно соглашение между Азербайджаном и Узбекистаном.

Милли Меджлис ратифицирует еще одно соглашение между Азербайджаном и Узбекистаном.

Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству на обсуждение была вынесена преамбула "О сотрудничестве между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Узбекистан в сфере охраны промышленной собственности" и соглашение из 14 статей, которое было подписано 21 июня 2022 года в Ташкенте.

Соглашение предусматривает сотрудничество сторон в регулировании вопросов, связанных с охраной и использованием прав на объекты промышленной собственности, взаимодействие в данной сфере, обмен информацией и опытом в области охраны промышленной собственности и других направлениях.