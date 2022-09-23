О нас

Милли Меджлис ратифицирует соглашение между Азербайджаном и Узбекистаном

Милли Меджлис ратифицирует соглашение между Азербайджаном и Узбекистаном Милли Меджлис ратифицирует еще одно соглашение между Азербайджаном и Узбекистаном.
Милли Меджлис
23 сентября 2022 г. 13:22
Милли Меджлис ратифицирует соглашение между Азербайджаном и Узбекистаном

Милли Меджлис ратифицирует еще одно соглашение между Азербайджаном и Узбекистаном.

Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству на обсуждение была вынесена преамбула "О сотрудничестве между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Узбекистан в сфере охраны промышленной собственности" и соглашение из 14 статей, которое было подписано 21 июня 2022 года в Ташкенте.

Соглашение предусматривает сотрудничество сторон в регулировании вопросов, связанных с охраной и использованием прав на объекты промышленной собственности, взаимодействие в данной сфере, обмен информацией и опытом в области охраны промышленной собственности и других направлениях.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijani parliament to ratify another agreement with Uzbekistan
Версия на азербайджанском языке Milli Məclis Azərbaycanla Özbəkistan arasındakı daha bir sazişi ratifikasiya edəcək

Экслюзивные новости

Вице-президент AБР: Позитивно оцениваем развитие Азербайджана
Вице-президент AБР: Позитивно оцениваем развитие Азербайджана
23 сентября 2022 г. 14:06
Украинский депутат: Азербайджан вправе предпринять свои шаги, если Армения не выполняет соглашения
Украинский депутат: Азербайджан вправе предпринять свои шаги, если Армения не выполняет соглашения
23 сентября 2022 г. 12:25
АБР начнет работу над стратегией партнерства с Азербайджаном на последующие 5 лет
АБР начнет работу над стратегией партнерства с Азербайджаном на последующие 5 лет
21 сентября 2022 г. 17:40
АБР рассмотрит возможность финансирования будущего расширения ЮГК
АБР рассмотрит возможность финансирования будущего расширения ЮГК
21 сентября 2022 г. 16:28
Гендиректор АБР: В 2023 году начнется подготовка новой стратегии сотрудничества с Азербайджаном
Гендиректор АБР: В 2023 году начнется подготовка новой стратегии сотрудничества с Азербайджаном
21 сентября 2022 г. 14:34
Азеристиликтеджхизат и Азеригаз достигли новых соглашений
Фото"Азеристиликтеджхизат" и "Азеригаз" достигли новых соглашений
20 сентября 2022 г. 17:55
В Азербайджане в связи с Днем памяти пройдет ряд мероприятий
В Азербайджане в связи с Днем памяти пройдет ряд мероприятий
20 сентября 2022 г. 17:22
Герои сентябрьских боев: Мы преподали армянам хороший урок
ФотоГерои сентябрьских боев: Мы преподали армянам хороший урок
19 сентября 2022 г. 19:50
В Азербайджане 2 355 поступивших в вузы абитуриентов отказались от обучения
В Азербайджане 2 355 поступивших в вузы абитуриентов отказались от обучения
16 сентября 2022 г. 17:39
Генпрокуратура: Расследуются первое и второе видео брата шехида, распространенное в соцсети
Генпрокуратура: Расследуются первое и второе видео брата шехида, распространенное в соцсети
16 сентября 2022 г. 17:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi