ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор
    ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор

    Милли Меджлис ратифицирует ряд международных соглашений

    Милли Меджлис
    • 10 сентября, 2025
    • 13:18
    Милли Меджлис ратифицирует ряд международных соглашений

    Милли Меджлис ратифицирует ряд международных соглашений, меморандумов о взаимопонимании и конвенций.

    Как сообщает Report, соответствующие законопроекты были обсуждены и рекомендованы к пленарному заседанию на сегодняшнем заседании комитета парламента по международным отношениям и межпарламентским связям.

    Указанные документы касаются утверждения Кигалийской поправки от 15 октября 2016 года к Монреальскому протоколу "О веществах, разрушающих озоновый слой", утверждения "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики, представленным Министерством цифрового развития и транспорта, и Международным союзом электросвязи о проведении, организации и финансировании Всемирной конференции по развитию электросвязи (ВКРЭ-25)", утверждения "Меморандума о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики, представленным Министерством экономики Азербайджанской Республики, и Группой Исламского банка развития о гарантиях Правительства Азербайджанской Республики (принимающей страны) для Ежегодных собраний Группы ИБР, которые состоятся в 2026 году".

    На заседании комитета также были обсуждены и рекомендованы к пленарному заседанию законопроекты "О присоединении к Уставу Европейской комиссии по контролю за ящуром" и "О присоединении к Роттердамской конвенции о процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле".

    Милли Меджлис ратификация международные соглашения
    MM bir sıra beynəlxalq saziş, memorandum və konvensiyaları ratifikasiya edəcək

    Последние новости

    14:55

    Число погибших в беспорядках в Непале возросло до 25

    Другие страны
    14:52

    Вэнс: Трамп хочет укрепить отношения с РФ после завершения войны в Украине

    Другие страны
    14:48

    Джейхун Байрамов обсудил с представителем Госдепа мирный процесс на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    14:43

    Мадина Игибаева: Новый порядок невозможно построить без опоры на старые парадигмы

    Внешняя политика
    14:39

    Правительство утвердило Генплан города Губадлы

    Внутренняя политика
    14:34

    В Нахчыване число налогоплательщиков увеличилось почти на 8%

    Финансы
    14:31

    Президент ОАЭ прибыл в Катар, ожидается визит наследников Иордании и Саудовской Аравии

    Другие страны
    14:28
    Фото

    В Худате проводится капремонт парка Гейдара Алиева

    Инфраструктура
    14:22

    Австралия потратит $1,1 млрд на беспилотные субмарины

    Другие страны
    Лента новостей