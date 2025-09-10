Милли Меджлис ратифицирует ряд международных соглашений, меморандумов о взаимопонимании и конвенций.

Как сообщает Report, соответствующие законопроекты были обсуждены и рекомендованы к пленарному заседанию на сегодняшнем заседании комитета парламента по международным отношениям и межпарламентским связям.

Указанные документы касаются утверждения Кигалийской поправки от 15 октября 2016 года к Монреальскому протоколу "О веществах, разрушающих озоновый слой", утверждения "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики, представленным Министерством цифрового развития и транспорта, и Международным союзом электросвязи о проведении, организации и финансировании Всемирной конференции по развитию электросвязи (ВКРЭ-25)", утверждения "Меморандума о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики, представленным Министерством экономики Азербайджанской Республики, и Группой Исламского банка развития о гарантиях Правительства Азербайджанской Республики (принимающей страны) для Ежегодных собраний Группы ИБР, которые состоятся в 2026 году".

На заседании комитета также были обсуждены и рекомендованы к пленарному заседанию законопроекты "О присоединении к Уставу Европейской комиссии по контролю за ящуром" и "О присоединении к Роттердамской конвенции о процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле".