Милли Меджлис ратифицировал новое нефтяное соглашение по блоку на суше

Милли Меджлис ратифицировал новое нефтяное соглашение.

Милли Меджлис ратифицировал новое нефтяное соглашение, подписанное между государственной нефтяной компанией SOCAR и GL International LTD.

Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании парламента был вынесен на обсуждение законопроект о разрешении на реализацию "Risk-service cоглашения по реабилитации и разработке блока, включающего нефтяные месторождения на суше Бузовна-Маштага, Гала и Зира”.

Председатель парламентского комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии Садиг Гурбанов рассказал о таких преимуществах проекта, как привлечение инвестиций, развитие местных компаний и кадров, внедрение новых технологий.

Документ был вынесен на голосование и принят.