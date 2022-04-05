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Милли Меджлис ратифицировал новое нефтяное соглашение по блоку на суше

Милли Меджлис ратифицировал новое нефтяное соглашение по блоку на суше Милли Меджлис ратифицировал новое нефтяное соглашение.
Милли Меджлис
5 апреля 2022 г. 15:50
Милли Меджлис ратифицировал новое нефтяное соглашение по блоку на суше

Милли Меджлис ратифицировал новое нефтяное соглашение, подписанное между государственной нефтяной компанией SOCAR и GL International LTD.

Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании парламента был вынесен на обсуждение законопроект о разрешении на реализацию "Risk-service cоглашения по реабилитации и разработке блока, включающего нефтяные месторождения на суше Бузовна-Маштага, Гала и Зира”.

Председатель парламентского комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии Садиг Гурбанов рассказал о таких преимуществах проекта, как привлечение инвестиций, развитие местных компаний и кадров, внедрение новых технологий.

Документ был вынесен на голосование и принят.

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Версия на английском языке Azerbaijani parliament ratifies new oil agreement
Версия на азербайджанском языке Milli Məclis yeni neft sazişini ratifikasiya edib

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