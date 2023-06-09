Милли Меджлис ратифицировал еще два соглашения

Милли Меджлис Азербайджана ратифицировал еще два соглашения.

Милли Меджлис Азербайджана ратифицировал еще два соглашения.

Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании внеочередной сессии Мили Меджлиса обсуждены законопроект об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Советом министров Боснии и Герцеговины о сотрудничестве в области защиты от стихийных бедствий" и законопроект об утверждении "Соглашения об обмене предварительной информацией между Правительством Азербайджанской Республики, Правительством Грузии и Правительством Турецкой Республики для упрощения транзитных таможенных процедур в рамках проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс".

После обсуждений документы были вынесены на голосование и ратифицированы.