Милли Меджлис рассмотрит визовые соглашения с рядом стран

Обнародована повестка очередного пленарного заседания Милли Меджлиса, запланированного на 25 ноября.

Как сообщает Report, в повестку дня включены 14 вопросов.

В частности, депутаты обсудят законопроект об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Мальдивы о взаимном освобождении владельцев общегражданских паспортов от визовых требований".

Кроме этого, парламент рассмотрит законопроект об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Ангола о взаимном освобождении владельцев дипломатических и служебных паспортов от виз" и др. вопросы.