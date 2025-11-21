Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Милли Меджлис рассмотрит визовые соглашения с рядом стран

    Милли Меджлис
    • 21 ноября, 2025
    • 17:02
    Милли Меджлис рассмотрит визовые соглашения с рядом стран

    Обнародована повестка очередного пленарного заседания Милли Меджлиса, запланированного на 25 ноября.

    Как сообщает Report, в повестку дня включены 14 вопросов.

    В частности, депутаты обсудят законопроект об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Мальдивы о взаимном освобождении владельцев общегражданских паспортов от визовых требований".

    Кроме этого, парламент рассмотрит законопроект об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Ангола о взаимном освобождении владельцев дипломатических и служебных паспортов от виз" и др. вопросы.

