Милли Меджлис рассмотрит визовые соглашения с рядом стран
Милли Меджлис
- 21 ноября, 2025
- 17:02
Обнародована повестка очередного пленарного заседания Милли Меджлиса, запланированного на 25 ноября.
Как сообщает Report, в повестку дня включены 14 вопросов.
В частности, депутаты обсудят законопроект об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Мальдивы о взаимном освобождении владельцев общегражданских паспортов от визовых требований".
Кроме этого, парламент рассмотрит законопроект об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Ангола о взаимном освобождении владельцев дипломатических и служебных паспортов от виз" и др. вопросы.
