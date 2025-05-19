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Милли Меджлис рассмотрит изменения в законодательство о наследовании

Милли Меджлис рассмотрит изменения в законодательство о наследовании В Милли Меджлис поступил законопроект, предлагающий передавать право умершего наследника на получение доли его близким.
Милли Меджлис
19 мая 2025 г. 11:39
Милли Меджлис рассмотрит изменения в законодательство о наследовании

В Милли Меджлис поступил законопроект, предлагающий передавать право умершего наследника на получение доли его близким.

Как сообщает Report, соответствующие поправки в Земельный, Гражданский процессуальный, Гражданский кодексы, а также в законы "О нотариате" и "Об исполнении" были вынесены на обсуждение сегодняшнего заседания комитета по аграрной политике.

Согласно документу, если наследник умрет после открытия наследства, то его право на получение доли от первоначального наследодателя перейдет к его собственным наследникам в общем порядке как наследственное имущество этого наследника.

Согласно изменению, если наследник фактически вступил во владение или управление имуществом и тем самым бесспорно продемонстрировал принятие им наследства, то он может отказаться от принятия наследства в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о призвании его к наследованию. При наличии уважительных причин суд может продлить этот срок, но не более чем на два месяца. Отказ от принятия наследства должен быть оформлен в нотариальном органе.

Подчеркивается, что если срок для отказа от принятия наследства, установленный для наследника умершего наследника, составляет менее трех месяцев, то этот срок продлевается до трех месяцев.

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