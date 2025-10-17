Милли Меджлис проводит очередное пленарное заседание

Милли Меджлис Азербайджана проводит очередное пленарное заседание в рамках осенней сессии.

Как сообщает Report, заседание проходит под председательством спикера парламента Сахибы Гафаровой.

В повестку дня включены 7 вопросов, среди которых проекты законов о присоединении к Конвенции Международной организации по морской навигационной технике и о заключении Соглашения о всестороннем экономическом партнерстве с ОАЭ.