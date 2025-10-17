Milli Məclisin plenar iclası başlayıb, gündəlikdə 7 məsələ var
Milli Məclis
- 17 oktyabr, 2025
- 11:00
Milli Məclisin payız sessiyası üzrə növbəti plenar iclası başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, iclasa parlament sədri Sahibə Qafarova rəhbərlik edir.
Plenar iclasın gündəliyində "Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Hökuməti arasında Hərtərəfli İqtisadi Tərəfdaşlıq Sazişi" və "Dəniz Naviqasiya Avadanlıqları üzrə Beynəlxalq Təşkilat haqqında Konvensiya"ya qoşulmaq barədə qanunun layihələri daxil olmaqla 7 məsələ var.
