Милли Меджлис проведет заседание, приуроченное ко Дню Победы

Милли Меджлис Азербайджана 8 ноября проведет специальное заседание, приуроченное к первой годовщине Дня Победы.

Милли Меджлис Азербайджана 8 ноября проведет специальное заседание, приуроченное к первой годовщине Дня Победы.

Об этом заявил глава аппарата парламента Сафа Мирзоев.

Он сказал, что на заседании будут заслушаны выступления, связанные с Отечественной войной, победой Азербайджана и 8 ноября - Днем Победы: "Далее будет принято заявление Милли Меджлиса".

Отметим, что 3 декабря прошлого года президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "Об учреждении Дня Победы в Азербайджанской Республике". Согласно распоряжению, каждый год 8 ноября в стране будет отмечаться как День Победы.