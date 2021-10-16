О нас
Report Georgia
Аудио новости

Милли Меджлис проведет заседание, приуроченное ко Дню Победы

Милли Меджлис проведет заседание, приуроченное ко Дню Победы Милли Меджлис Азербайджана 8 ноября проведет специальное заседание, приуроченное к первой годовщине Дня Победы.
Милли Меджлис
16 октября 2021 г. 13:06
Милли Меджлис проведет заседание, приуроченное ко Дню Победы

Милли Меджлис Азербайджана 8 ноября проведет специальное заседание, приуроченное к первой годовщине Дня Победы.

Об этом заявил глава аппарата парламента Сафа Мирзоев.

Он сказал, что на заседании будут заслушаны выступления, связанные с Отечественной войной, победой Азербайджана и 8 ноября - Днем Победы: "Далее будет принято заявление Милли Меджлиса".

Отметим, что 3 декабря прошлого года президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "Об учреждении Дня Победы в Азербайджанской Республике". Согласно распоряжению, каждый год 8 ноября в стране будет отмечаться как День Победы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Milli Majlis to hold special session over Victory Day
Версия на азербайджанском языке Milli Məclis Zəfər Günü ilə bağlı xüsusi iclas keçirəcək

Самое важное

Временный поверенный в делах Ливии: Мы всегда поддерживали Азербайджан
Временный поверенный в делах Ливии: Мы всегда поддерживали Азербайджан
16 октября 2021 г. 13:37
Милли Меджлис проведет заседание, приуроченное ко Дню Победы
Милли Меджлис проведет заседание, приуроченное ко Дню Победы
16 октября 2021 г. 13:06
Посол Турции: Каждый уголок Карабаха прекрасен
Посол Турции: Каждый уголок Карабаха прекрасен
16 октября 2021 г. 12:35
Глава ИВ Тертера: В ходе Отечественной войны погибли 16 мирных жителей
Глава ИВ Тертера: В ходе Отечественной войны погибли 16 мирных жителей
16 октября 2021 г. 11:59
Помощник президента: Дипломаты видят созидательное строительство в Карабахе
Помощник президента: Дипломаты видят созидательное строительство в Карабахе
16 октября 2021 г. 11:56
Гражданам еще 23 стран разрешен въезд в Азербайджан воздушным транспортом
Гражданам еще 23 стран разрешен въезд в Азербайджан воздушным транспортом
15 октября 2021 г. 20:35
Президент Азербайджана: Нагорно-карабахский конфликт остался в прошлом
Президент Азербайджана: Нагорно-карабахский конфликт остался в прошлом
15 октября 2021 г. 12:34
Сегодня последний день для представления госбюджета Азербайджана на 2022 год в парламент
Сегодня последний день для представления госбюджета Азербайджана на 2022 год в парламент
15 октября 2021 г. 10:24
Погиб азербайджанский военнослужащий
Погиб азербайджанский военнослужащий
14 октября 2021 г. 20:43
Азербайджан отвергает обвинения Армении в расовой дискриминации
Азербайджан отвергает обвинения Армении в расовой дискриминации
14 октября 2021 г. 19:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi